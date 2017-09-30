Süper Lig\'in 7\'ncı haftasında Pazar günü oynanacak maçların muhtemel kadroları
YENİ MALATYASPOR
Muhtemel 11:Ertaç- Chabake, Rahman, Sadık, Yalçın, Azubuike, Aytaç, Adem, Eren, Dening, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
1. Kategori 12.50 TL, 2. Kategori 15 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 30 TL, Misafir Takım 12 TL
ATİKER KONYASPOR
Muhtemel 11:Serkan-Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Musa Araz, Milosevic
SAKAT: Traore, Eren Albayrak
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Muhtemel 11: Haydar- Maniatis, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Taha, Efecan, Emre, Mbilla, Fernandes, Love.
SAKAT: Remy Riou, Lamine Gassama
CEZALI: Yok
Bilet fiyatları VIP: 200, Maraton: 30, Kale arkaları: 15, Misafir: 19
GENÇLERBİRLİĞİ:
Muhtemel 11:Hopf, Zeki, Luccas, Palitsevich, Uğur, Issah, Scekic, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar Özkan, Skuletic
SAKAT:YOK
CEZALI:Ahmet Oğuz
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BEŞİKTAŞ
Muhtemel 11:Fabricio, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel ve Cenk Tosun
SAKAT:Yok
CEZALI: Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Atiba
TRABZONSPOR:
Muhtemel 11: Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas- Onazi, Kucka- Olcay, Sosa, Castillo- Burak
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Muhtemel 11:Beto- Sabri, Peybernes, Kadu, Traore, Castro, Selçuk, Scarione, Tayfur, Ghilas, Jahovic
SAKAT: Emrecan Coşkun, Ömer Şişmanoğlu
CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Muhtemel 11: Volkan Babacan, Caiçara, Diego Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci,Edin Visca, Elia, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Adebayor, Egemen, Chedjou,Mossoro
CEZALI: Yok