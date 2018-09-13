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Spor

Süper Lig'in 5'inci hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

13 Eylül 2018 14:22

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray\'ın Kasımpaşa\'yı ağırlayacağı haftanın açılış maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Süper Lig\'de 5\'inci haftanın programı ve hakemleri şöyle;
YARIN:
20:00 Galatasaray - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım) 
CUMARTESİ 
17:00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor (Volkan Bayarslan)
20:00 Göztepe  - Kayserispor (Arda Kardeşler)
20:00 Beşiktaş  - Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)
PAZAR
17:00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)
17:00 Medipol Başakşehir  - Antalyaspor (Alper Ulusoy)
20:00 Çaykur Rizespor  - Bursaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
PAZARTESİ
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Halis Özkahya)

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