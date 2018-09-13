Süper Lig'in 5'inci hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray\'ın Kasımpaşa\'yı ağırlayacağı haftanın açılış maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Süper Lig\'de 5\'inci haftanın programı ve hakemleri şöyle;

YARIN:

20:00 Galatasaray - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)

CUMARTESİ

17:00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Göztepe - Kayserispor (Arda Kardeşler)

20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)

PAZAR

17:00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

PAZARTESİ

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Halis Özkahya)