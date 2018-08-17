Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BURSASPOR
Harun, Muhammed Emin, Barış, Ertuğrul, Aziz, Aytaç, Badji, Lima, Furkan, Yusuf, Stancu
SAKAT: Shehu
CEZALI: Kubilay
KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Sakıb, Mensah, Rotman, Deniz, Chery, Varela, Umut
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250,00 TL - 1. Kategori 150,00 TL - 2. Kategori 125,00 TL - 3. Kategori 60,00 TL - 4. Kategori 50,00 TL - 5. Kategori 25,00 TL - 6. Kategori 25,00 TL - Misafir: 32,50 TL
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ANTALYASPOR
Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cphico, Yekta, Vainqueur, Drole, Hakan, Maicon, Doukara
SAKAT: Zeki
CEZALI: Charles
ATİKER KONYASPOR
Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Volkan, Fofana, Yatabare, Jahovic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Vip Tribünü 100 TL, Batı Tribünü 50 TL, Doğu Tribünü 30 TL, Kale Arkası Tribünü 15 TL
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Seth, Mina, Sadık, Rahman, Dia, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Eren, Murat
CEZALI: Chabake
FENERBAHÇE
Volkan - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayew, Giuliano, Soldado, Alper
SAKAT: Aatif, İsmail
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 80,00 TL - 2. Kategori 60,00 TL - 3. Kategori 45,00 TL - 4. Kategori 40,00 TL - 5. Kategori 30,00 TL - 6. Kategori 20,00 TL - Misafir 26,00 TL
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