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Spor

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın oynanacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

ATİKER KONYASPOR Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Eto'o, Jahovic SAKAT: Traore, Yatabare, Ferhat CEZALI: Moke  BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 60 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 50 TL, Spor Toto

15 Şubat 2018 13:07

ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Eto\'o, Jahovic
SAKAT: Traore, Yatabare, Ferhat
CEZALI: Moke 
BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 60 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 50 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü 40 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 30 TL, Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü 20 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 20 TL,  Misafir Takım: İl Güvenlik Kararıyla Beşiktaş taraftarı alınmayacak 

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BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan (Tolgay), Quaresma, Talisca, Babel, Love (Negredo)
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
 

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