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Spor

Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KASIMPAŞA Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Heintz, Trezeguet, Koita SAKAT: Khalili, İlhan, Eray  CEZALI: Edouk, Diagne  ÇAYKUR RİZESPOR Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Umar, Samudio, Boldrin, Mustafa,

20 Ocak 2019 14:54

KASIMPAŞA
Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Heintz, Trezeguet, Koita
SAKAT: Khalili, İlhan, Eray 
CEZALI: Edouk, Diagne 

ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Umar, Samudio, Boldrin, Mustafa, Naoukulma, Muriç
SAKAT: Musa
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Misafir: 35 TL 

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BURSASPOR 
Okan- Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Shehu, Sakho*
CEZALI: YOK 

FENERBAHÇE
Volkan - Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Mehmet Ekici(Benzia), Valbuena, Frey
SAKAT: Erten Ersu, Harun Tekin, Oğuz Kağan Güçtekin, Tolga Ciğerci
CEZALI: Slimani, Eljif Elmas

BİLET FİYATLARI: 
Goldsit 1963 Tribünü: 500 TL, VIP 1.Balkon: 300 TL, VIP 2.Balkon: 300 TL, Batı Alt Tribün: 250 TL, Spor Toto Alt Tribün: 120 TL, Spor Toto Üst Tribün: 100 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL, Tofaş Tribünü : 50 TL, Misafir Tribün: 65 TL

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