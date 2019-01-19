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Spor

Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR Haydar, Merih, Tzavellas, N'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr

19 Ocak 2019 14:17

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Merih, Tzavellas, N\'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse
SAKAT: Isaac Sackey
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP: 200 TL, Maraton: 35 TL, Kapalı: 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Fatih, Bjarsmyr, Ziya- Diabate, Hakan, Ndinga, Torje- Emre, Muhammet
SAKAT: Yok
CEZALI: Uğur Çiftçi, David Braz
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TRABZONSPOR 
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Sosa
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:  Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL, Misafir Tribünü: 45 TL.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Attamah (Serdar), Epureanu, Karim, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia( Arda), Adebayor
SAKAT: Faruk, Bajic, Alparslan 
CEZALI: Yok

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