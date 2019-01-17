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Spor

Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

17 Ocak 2019 14:47

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor\'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. 
Haftanın hakemleri şu şekilde: 
YARIN 
20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK 
CUMARTESİ 
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK 
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK 
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA      
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY  
PAZAR 
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN  
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER 
PAZARTESİ 
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR 

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