İSTANBUL, (DHA) SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
16 ARALIK CUMARTESİ
14:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)
19:30 Trabzonspor - Bursaspor (Halis Özkahya)
17 ARALIK PAZAR
14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Kayserispor (Mete Kalkavan )
14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (Barış Şimşek)
16:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Ali Palabıyık )
19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)
18 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Göztepe - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)
20:00 Fenerbahçe- Kardemir Karabükspor (Alper Ulusoy)