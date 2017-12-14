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Spor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu 

İSTANBUL, (DHA) SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu

14 Aralık 2017 17:12

İSTANBUL, (DHA) SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. 

16 ARALIK CUMARTESİ

14:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)
19:30 Trabzonspor - Bursaspor (Halis Özkahya) 

17 ARALIK PAZAR

14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Kayserispor (Mete Kalkavan )
14:00 Medipol Başakşehir  - Antalyaspor (Barış Şimşek)
16:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Ali Palabıyık )
19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor (Halil Umut Meler) 

18 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Göztepe - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)
20:00 Fenerbahçe- Kardemir Karabükspor (Alper Ulusoy)

 

 

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