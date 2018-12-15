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Spor

Süper Lig'in 16. haftasında sessiz açılış: Göztepe ile Bursaspor yenişemedi

Bu sonuçla Bursaspor 20 puana yükselirken, Göztepe puanını 19'a çıkardı

15 Aralık 2018 01:28

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi İzmir'de açıldı. Son 4 maçını kaybeden ve Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, sahasında Bursaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Göztepe ile Bursaspor, geçen haftaki maçlarının ilk 11'inde 4'er değişiklik yaptı.

Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'ın ardından göreve gelen Kemal Özdeş, ilk maçına çıktı. En son Kasımpaşa'nın başında 29 Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında görev yapan Kemal Özdeş, 76 gün sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Göztepe'de Titi, Bursaspor'da Umut Nayir, eski takımlarına karşı forma giydi.

Zorlu mücadelede iki takım da çerçeveyi bulamayınca birer puanı paylaştı.

Bu sonuçla Bursaspor 20 puana yükselirken, Göztepe puanını 19'a çıkardı.
 

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