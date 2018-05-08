Süper Lig'i birden fazla takım aynı puanla bitirirse ne olacak; işte bütün olsalılıklar

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kaldı. Süper Lig tarihinde yaşanan en çekişmeli sezonda 4 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor. Bu da takımların sezon sonunda ligi aynı puanla bitirdiği takdirde oluşabilecek olası averaj hesaplarını da gündeme getiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol müsabakaları talimatında belirttiği puan usulü ve averaj sistemi kuralına göre;

Galatasaray ve Başakşehir aynı puanda bitirirse

Zirvenin şu anki sahibi Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ancak sezonun ilk yarısında rakibine 5-1 yenmişti. Böylece Abdullah Avcı yönetimindeki 'Boz Baykuşlar' Galatasaray'a karşı ikili averajda üstün olacak.

Başakşehir ve Fenerbahçe aynı puanda bitirirse

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-2 kazanan M.Başakşehir, evinde Fenerbahçe karşısında 2-0 kaybetti ve ikili averaj üstünlüğünü Fenerbahçe ele geçirdi.

Beşiktaş ve Başakşehir aynı puanda bitirirse

Beşiktaş başta olmak üzere 4 büyük takımlara karşı başarılı sonuçlar elde eden Başakşehir bu sezon siyah-beyazlılar karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalıp sahasında 1-0 kazandı ve ikili averajda üstünlük kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda bitirirse

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon ikili averajda birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'de oynanan iki lig maçı da 0-0 berabere bitti. Bu nedenle 2 hafta sonra bir puan eşitliği yaşanırsa gol averajına bakılacak. Galatasaray 32.hafta sonunda +39, Fenerbahçe ise +34 averaja sahip. Bu durumda Fenerbahçe'nin son 2 maçta bol gole ihtiyacı olacak.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı puanda bitirirse

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı. Ligin 31.haftasında Türk Telekom stadında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazansa da Beşiktaş ikili averajda üstün durumda.

Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı puanda bitirirse

Süper Lig'deki ilk maçta Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe 2-1 kazanırken deplasmanda rakibine 3-1 kaybedince ikili averajda üstünlüğü siyah-beyazlılara kaptırdı.

Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe aynı puanda bitirirse

Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe ligi aynı puanda tamamlarsa üçlü averaja bakılacak. Bu durumda kendi aralarında oynadıkları maçlarda topladıkları puanlar dikkate alınacak.

İşte bu üçlü averajda oluşacak puan tablosu

Not: Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe üçlüsünün ligi aynı puanla bitirme ihtimali bulunmuyor.

Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray aynı puanda bitirirse

Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş ligi aynı puanda bitirdiği takdirde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım yine Başakşehir oluyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir aynı puanda bitirirse

Başakşehir'in yer aldığı diğer üçlü averajlarda olduğu gibi bu tabloda da avantajı 'Boz Baykuşlar' elinde bulunduruyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı puanda bitirirse

Süper Lig'in üç büyük takımının yer alma ihtimali bulunan bu üçlü averajda ise avantajlı takım 6 puan toplayan Beşiktaş oluyor.

Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı puanda bitirirse

En düşük ihtimal olarak gözüken bu olasılığın gerçekleşmesi için Galatasaray'ın kalan 2 maçını kaybetmesi, Fenerbahçe'nin ve Başakşehir 1 yenilgiyle 1 galibiyet elde etmesi, Beşiktaş'ın ise 1 beraberlikle birlikte 1 de galibiyet alması gerekiyor.

Bu durumda ise oluşacak puan tablosunda yine Başakşehir ipi göğüsleyen takım oluyor;

Türkiye Futbol Federasyonu futbol müsabakaları talimatında puan usulü ve averaj sistemini şöyle anlatıyor;

"Madde 9 - Puan usulü ve averaj

(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

(2) “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir."