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Spor

Süper Lig'e 'Medipol Başakşehir' damgası!

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL, (DHA)- ABDULLAH Avcı lie Süper Lig’de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 16 haftada ilk 8’de yer alan takımların hiç birine boyun eğmedi

21 Aralık 2017 14:33

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL, (DHA)- ABDULLAH Avcı lie Süper Lig’de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 16 haftada ilk 8’de yer alan takımların hiç birine boyun eğmedi. Bu süreçte en çarpıcı galibiyetlerini Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-2, kendi evinde ise Galatasaray’ı 5-1 mağlup ederek aldı.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 16’ncı haftası geride kalırken, Başakşehir liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Geçen yıl 2016-2017 Sezonu’nun 16’ncı haftası geride kalırken, Başakşehir bu haftaya kadar hiç mağlubiyet yüzü görmemiş ve 36 puanla yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamıştı.
İLK 8’DE YER ALAN TAKIMLARA GALİBİYET ŞANSI TANIMADI
Bu sezonda Süper Lig’e çok iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmazken, ligin ilk 8 sırasında yer alan takımların hiç birine mağlup olmadı.
İlk 8’de yer alan takımlar arasından Bursaspor galibiyetiyle lige merhaba diyen Başakşehir, diğer karşılaşmalarda ise Fenerbahçe, Göztepe ve Galatasaray’ı mağlup ederken, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ile de berabere kaldı. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmaların hiç birinde rakiplerine 3 puan şansı tanımamış oldu.
Başakşehir Futbol Kulübü’nün başında 3.5 yılını dolduran Abdullah Avcı’nın takımı, Süper Lig’de son 3 sezondur ilk 4’ün dışında hiç yer almadı.
İÇ SAHADA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM
Başakşehir, Süper Lig’de ilk 16 hafta itibariyle iç sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım olurken (22), Kayserispor ile birlikte de ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor (17).  

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