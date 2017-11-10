Milli arada takımlar boş durmuyor
Süper Lig\'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak
İstanbul (DHA) - SÜPER Lig\'e milli takım maçları nedeniyle verilen ara, kulüpler tarafından hazırlık karşılaşmaları ile değerlendiriliyor.
Süper Lig\'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak, program şöyle:
11 Kasım CUMARTESİ
14:00 Kayserispor - Gazişehir Gaziantep
14:00 Bursaspor - Bursaspor U21 (Özlüce Tesisleri)
14:00 Göztepe - Manisaspor
15.00 Beşiktaş - Astra Giurgiu (Vodafone Park)
15.00 Fenerbahçe - Fenerbahçe U17 (Can Bartu Tesisleri)
12 Kasım PAZAR
14:00 Karabükspor - A.Alanyaspor (Manavgat Stadyumu)
14:00 Trabzonspor - Naft Missan (Antalya kampı antrenman sahası)
15:30 T.M. Akhisar - Altınordu
17:00 A.Konyaspor - Gençlerbirliği