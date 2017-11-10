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Spor

Süper Lig'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak

Milli arada takımlar boş durmuyor Süper Lig'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak İstanbul (DHA) - SÜPER Lig'e milli takım maçları nedeniyle verilen ara, kulüpler tarafından hazırlık karşılaşmaları ile değerlendiriliyor

10 Kasım 2017 19:36

Milli arada takımlar boş durmuyor

Süper Lig\'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak

İstanbul (DHA) - SÜPER Lig\'e milli takım maçları nedeniyle verilen ara, kulüpler tarafından hazırlık karşılaşmaları ile değerlendiriliyor.
Süper Lig\'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak, program şöyle:

11 Kasım CUMARTESİ
14:00 Kayserispor - Gazişehir Gaziantep
14:00 Bursaspor - Bursaspor U21 (Özlüce Tesisleri)
14:00 Göztepe - Manisaspor
15.00 Beşiktaş - Astra Giurgiu (Vodafone Park)
15.00 Fenerbahçe - Fenerbahçe U17 (Can Bartu Tesisleri)
12 Kasım PAZAR
14:00 Karabükspor - A.Alanyaspor (Manavgat Stadyumu)
14:00 Trabzonspor - Naft Missan (Antalya kampı antrenman sahası)
15:30 T.M. Akhisar - Altınordu 
17:00 A.Konyaspor - Gençlerbirliği 


 

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