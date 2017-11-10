Milli arada takımlar boş durmuyor

Süper Lig\'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak

İstanbul (DHA) - SÜPER Lig\'e milli takım maçları nedeniyle verilen ara, kulüpler tarafından hazırlık karşılaşmaları ile değerlendiriliyor.

Süper Lig\'den 11 kulüp hafta sonu hazırlık maçı oynayacak, program şöyle:

11 Kasım CUMARTESİ

14:00 Kayserispor - Gazişehir Gaziantep

14:00 Bursaspor - Bursaspor U21 (Özlüce Tesisleri)

14:00 Göztepe - Manisaspor

15.00 Beşiktaş - Astra Giurgiu (Vodafone Park)

15.00 Fenerbahçe - Fenerbahçe U17 (Can Bartu Tesisleri)

12 Kasım PAZAR

14:00 Karabükspor - A.Alanyaspor (Manavgat Stadyumu)

14:00 Trabzonspor - Naft Missan (Antalya kampı antrenman sahası)

15:30 T.M. Akhisar - Altınordu

17:00 A.Konyaspor - Gençlerbirliği



