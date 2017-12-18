Süper Lig'de zirve yangın yeri!

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 16’ncı haftası 2 maç haricinde tamamlandı. Henüz oynanmayan bu iki maç ise zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Bugün saat 20:00’de Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor’u, Göztepe ise Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe ve Göztepe’nin galip gelmesi durumunda zirvede adeta taşlar yerinden oynayacak.

Ligde ilk yarının son haftasına girilirken zirve alev alev. 5 hafta öncesine kadar Galatasaray’ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bugün Karabükspor karşısında alacağı en az 2 farklı galibiyetle şampiyonluktaki rakibi Galatasaray’ın averajla bir üst sırasına çıkarak, ligde 2’nci sıraya yerleşecek. Göztepe ise Konyaspor maçını kazanması halinde puanını 30’a çıkartacak ve ilk yarının son haftasına girilirken ilk 6 içinde yer alacak.

İLK YARININ SON HAFTASINDA ZİRVENİN SAHİBİ KİM OLACAK?

Süper Lig\'de 17\'nci haftaya girilirken 1 maçı eksik Fenerbahçe 9 puan geriden geldi, yine 1 maçı eksik Göztepe Süper Lig’e bu yıl çıktı, Kayserispor teknik direktörü Marius Sumidica ile iyi bir ivme yakaladı, Trabzonspor Rıza Çalımbay yönetiminde adeta şaha kalktı, Galatasaray’da Tudor’un kariyeri bitme noktasına geldi, Şenol Güneş’li Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine zirveye tutundu ve 16’ncı haftada Abdullah Avcı’nın takımı Medipol Başakşehir zirveye kuruldu.

İŞTE SÜPER LİG’DE İLK YARININ SON HAFTASINDA TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK O KARŞILAŞMALAR

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kardemir Karabükspor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Göztepe