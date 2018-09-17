Süper Lig'de zirve İstanbul'un 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci hafta geride kalırken, lig sıralamasındaki 4 takımın da İstanbul ekibi olması dikkat çekti.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa\'nın 12\'şer puanla ligin tepesinde yer aldığı sıralamada Beşiktaş ise 10 puanla 4\'üncü sırada bulunuyor. Ligin bir diğer İstanbul temsilcisi Fenerbahçe ise 6 puanla 11\'inci sırada kaldı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, lige yeniden damga vurma hedefiyle başladığı yeni sezonda ilk 5 haftada 4 galibiyet elde ederken, tek mağlubiyetini Trabzonspor\'a karşı aldı. Ligin 14 golle en çok gol atan ekibi olan sarı kırmızılılar ayrıca iç sahada da ligin en iyi performans sergileyen takımı konumunda. İç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan ve Medipol Başakşehir ile 9 puan toplayan Fatih Terim\'in öğrencileri 11 gol atarken, sadece bir golü kalelerinde gördü. Medipol Başakşehir ise 9 gol attı ve sadece 1 gole engel olamadı. Ligin sürpriz ekibi Kasımpaşa ise bu hafta Galatasaray deplasmanında liderliği rakibine kaptırdı. İlk 4 hafta aldığı 4 galibiyetle kayıpsız lider olan Paşa, 11 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 8 gol gördü. Şampiyonluk yarışının en önemli isimlerinden Beşiktaş ise sezona istediği gibi bir başlangıç yapamasa da liderin 2 puan gerisinde 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 10 puan ile takibini sürdürüyor. Sezon başında büyük bir değişimle yeni sezona giren Fenerbahçe de sezona formsuz başladı. Oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet alan sarı lacivertli takım 2 de galibiyet alarak 6 puan topladı ve sıralamada 11\'inci durumda. Fenerbahçe 5 haftada 5 gol atarken 6 golü ise kalesinde gördü.

DEPLASMANDA KASIMPAŞA

Ligin dış saha performansına bakıldığında diğer bir İstanbul temsilcisi Kasımpaşa topladığı 6 puanla şu ana kadar en iyi performans gösteren ekip durumunda. Deplasmanda çıktığı 3 maçtan iki galibiyet elde eden lacivert beyazlı takım, tek mağlubiyetini 5\'inci haftada Galatasaray\'a karşı aldı. 7 golü rakip filelere bırakan Kasımpaşa kalesinde de 6 gol gördü.

MERT GÜNOK KALEYİ KAPATTI

Geçen sezonu yedek kulübesinde geçiren ve bu sezon formayı Volkan Babacan\'dan alan Mert Günok, geride kalan 5 haftada sadece 3 gole engel olamadı. Kasımpaşa maçında 2 gole engel olamayan Günok, takımının 3\'üncü haftada 3-1 kazandığı Akhisaspor mücadelesinde de 1 golü kalesinde gördü. 3 mücadelede kalesini gole kapan ve ligin en az gol yiyen kalecisi olan Mert Günok\'un bu performansı milli takım için de alternatif oluşturmuş durumda.

GOLLER MBAYE DIAGNE\'DEN

Sezona çok iyi performansla başlayan ve 5 maçta 7 golü rakip filelere bırakan Kasımpaşa\'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ligin en golcü futbolcusu konumunda. Diagne, geçen sezon devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa\'da 17 maça çıkarak 12 gol kaydetti. Sezon başında DHA\'ya yaptığı özel açıklamada, \"En büyük hedeflerimden biri de gol krallığı. Geçen sene forma giydiğim 17 maçta 12 gol attım. Bu sezon tüm maçlarda oynamak gibi bir hedefim var. Bütün maçlarda forma giyebilirsem hedeflerimi de gerçekleştirmiş olacağım\" diyen Diagne, şu ana kadar çıktığı 5 maçta da gol atma başarısı gösterdi.