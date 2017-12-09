Süper Lig'de yenilmezlik serilerini sona erdiren takım 'Fenerbahçe'

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'de en son Bursaspor\'u yenerek 4\'te 4 yapan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı ve maç fazlasıyla ligde 2\'nci sıraya yerleşti.

En son ligin 7\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler, son 8 maçından 5 galibiyet çıkardı, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı lacivertli takımın son 4 haftada aldığı galibiyetlerde 3 karşılaşma ise dikkat çekti. Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor\'un, Fenerbahçe karşısına çıkana kadar uzun süre mağlup olmamaları önemli bir özellikti.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR: 4-1

Süper Lig\'in 12\'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sahadan 4-1\'lik galibiyetle ayrılmış, Sivasspor bu maça çıkana kadar son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmemişti. Sivasspor\'un Fenerbahçe karşısında yenilmezlik serisi sona ermiş ve bu karşılaşmadan sonra çıktığı diğer iki maçta da Trabzonspor\'a 2-1, Gençlerbirliği\'ne de 4-0 mağlup oldu. Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir\'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA: 4-2

Ligin 14\'üncü haftasında Fenerbahçe karşısında sahadan 4-2\'lik mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, bu karşılaşmaya çıkana kadar oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 de beraberlik elde etmişti.

BURSASPOR-FENERBAHÇE: 0-1

Süper Lig\'de 15\'inci haftanın açılış maçında Bursaspor sahasında Fenerbahçe\'yi ağırladı ve sahadan 1-0\'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor bu maça çıkana kadar son 7 haftada 4 galibiyet 3 de beraberlik elde etmişti. Bursa temsilcisinin Fenerbahçe maçıyla birlikte yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Bursaspor ligin 16\'ncı haftasında Trabzonspor\'a konuk olacak.