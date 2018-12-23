Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ANTALYASPOR:
Boffin- Nazım ,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada
SAKAT: Mevlüt
CEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, Celustka
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Batı Alt 150 TL, Batı Üst 150 TL, Doğu Alt 100 TL, Doğu Üst 100 TL, Kuzey Üst 75 TL, Güney Üst 75 TL, Misafir Tribünü 97.50 TL
FENERBAHÇE:
Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehme Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado (Slimani)
SAKAT: Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, Alper
CEZALI: Jailson
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AKHİSARSPOR:
Fatih- Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila, Manu
SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal
CEZALI: Yok
KADRO DIŞI: Seleznov
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 60 TL, 2\'nci Kategori 40 TL, 3\'üncü Kategori 30 TL, 4\'üncü Kategori 25 TL, 5\'inci Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 35 TL
ATİKER KONYASPOR:
Serkan- Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore, Jahovic
SAKAT: Selim Ay, Ferhat Öztorun, Hurtado
CEZALI: Diagne