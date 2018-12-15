Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

İSTANBUL,(DHA)
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Munıru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira
SAKAT: Dia
CEZALI: Donald, Aleksic
BİLET FİYATLARI: Batı Alt 60 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Güney Alt 15 TL, Güney Üst 10 TL, Kuzey Alt 15 TL, Kuzey Üst 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL
ANTALYASPOR:
Boffin - Nazim Sangare, Salih, Diego, Celutska, Chico, Hakan, Doğukan, Maicon, Serdar, Mevlüt
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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KAYSERİSPOR
Lung - Levent, Lopes, Kana Biyik, Atila, Mensah, Şamil, Chery, Deniz, Bilal, Umut
SAKAT: Oğuzhan Berber, Sakıp Aytaç, Rajko Rotman, Artem Kravets (Belirsiz)
CEZALI: Cristian Sapunaru
BİLET FİYATLAR: Batı Alt: 40, Doğu Alt: 25, Doğu Üst: 20, Kuzey Üst: 15 tl, Misafir Tribünü: 20 tl
AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Eray, Barbosa, Josue, Güray, Bokila
SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Serginho
CEZALI: Yok
KADRO DIŞI: Seleznyov
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BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan (Necip), Quaresma (Mustafa Pektemek), Ljajic, Lens, Güven
SAKAT: Pepe, Roco, Babel, Caner
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLAR: VOLVO 1903 C 1.000,00 TL, VOLVO 1903 B-D 850,00 TL, VOLVO 1903 A-E 800,00 TL, VIP 800,00 TL, 1. Kategori 335,00 TL, 2. Kategori 305,00 TL, 3. Kategori 275,00 TL, 4. Kategori 245,00 TL, 5. Kategori 215,00 TL, 6. Kategori 185,00 TL, 7. Kategori 135,00 TL, 8. Kategori 125,00 TL, Misafir 125,00 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Kucka
CEZALI: Yok