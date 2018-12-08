Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BB ERZURUMSPOR
Sehiç - Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 50 TL, 2\'nci Kategori 20 TL, 3\'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL
EY MALATYASPOR
Farnolle - Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Muniru, Donald, Seth, Murat Yıldırım, Aleksic, Pereira
SAKAT: Adem
CEZALI: Guilherme, Boutaib
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BURSASPOR
Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Ramazan, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Shehu, Sakho, Furkan
CEZALI: Aytaç
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1\'inci Kategori 150 TL, 2\'nci Kategori 125 TL, 3\'üncü Kategori 60 TL, 4\'üncü Kategori 50 TL, 5\'inci Kategori 25 TL, 6\'ncı Kategori 25 TL, Misafir 32,50 TL
ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Doukara
CEZALI: Yok
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AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila
SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, Elvis Manu
CEZALI: Yok
KADRO DIŞI: Seleznyov
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 70 TL, 2\'nci Kategori 60 TL, 3\'üncü Kategori 50 TL, 4\'üncü Kategori 30 TL, 5\'inci Kategori 30 TL, 6\'ncı Kategori 40 TL, Misafir 50 TL
FENERBAHÇE
Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani
SAKAT: Valbuena, Tolga*, Ayew, Frey, Alper, Oğuz Kağan
CEZALI: Soldado, Jailson