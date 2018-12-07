Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Ndinga, Medjani, Emre, Muhammet
SAKAT: Mert Hakan
CEZALI: Robinho
BİLET FİYATLARI: VIP 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14.5, Kale Arkası Güney 11, Misafir Tribünü 14.5 TL
GÖZTEPE
Beto- Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Cikalleshi (Jarome)
SAKAT: Traore, Atakan, Hakan Çinemre
CEZALI: Reis
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TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Onazi, Olcay, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Kucka, Semih*, Batuhan*, Sosa*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Platinium B Blok 270 TL, VIP Platinium A-C Blok 240 TL, VIP Gold 150 TL, VIP Silver 120 TL, 1. Kategori 55 TL, 2. Kategori 45 TL, 3. Kategori 40 TL, 4. Kategori 35 TL, 5. Kategori 30 TL, 6. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic
SAKAT: Selim Ay
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Celil (Gökay), Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren
SAKAT: Belhanda, Sinan, Emre
CEZALI: Donk, Ndiaye, Fernando, Serdar
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 500 TL, 2\'nci Kategori 400 TL, 3\'üncü Kategori 350 Tl, 4\'üncü Kategori 350 TL, 5\'inci Kategori 300 TL, 6\'ncı Kategori 250 TL, 7\'nci Kategori 200 TL, 8\'inci Kategori 150 TL, 9\'uncu Kategori 120 TL, 10\'uncu Kategori 90 TL, 11\'inci Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Musa, Ali Çamdalı
CEZALI: Yok