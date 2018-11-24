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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Medjani, Emre, Robinho, Kone Sakat: Mert Hakan Cezalı: Yok BİLET FİYATLARI: Vip 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14

24 Kasım 2018 14:25

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Medjani, Emre, Robinho, Kone
Sakat: Mert Hakan
Cezalı: Yok
BİLET FİYATLARI: Vip 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14.5, Kale Arkası Güney 11, Misafir 14.5 TL

ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç 
SAKAT: Musa
CEZALI: Yok

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AKHİSARSPOR    
Fatih- Lopes, Caner, Aykut, Kadir, Sissoko, Barbosa, Serginho, Josue, Regattin, Seleznyov 
SAKAT: Mustafa, Dany, Bilal, Bokila             
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARİ: Kapalı 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 50, 3. Kategori 40 TL, 4.ve 5. Kategori 25 TL, 6. Kategori 30 TL, Misafir Tribünü 35 TL

BURSASPOR
Okan- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay (Burak), Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Sakho, Shehu, Stancu, Jires, Furkan
CEZALI: Lima
    
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KASIMPAŞA 
Ramazan- Özgür Çek,    Ben Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Hasan Bilal, Diagne
SAKAT: İlhan, Uğurcan, Veigneau, Khalili, Koita
CEZALI:Sadiku

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle- Rahman, Sadık, Murat, Chebake, Muniru, Donald, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Ertaç, Ömer
CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Kucka, Hosseini
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Platinium B Blok 400 TL, VIP Platinium A-C Blok 350 TL, VIP Gold 250 TL, VIP Silver 200 TL, 1. Kategori 85 TL, 2. Kategori 75 TL, 3. Kategori 70 TL, 4. Kategori 60 TL, 5. Kategori 50 TL, 6. Kategori    35 TL

FENERBAHÇE
Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew,  Frey, Valbuena, Slimani 
SAKAT: Alper, Şener, Tolga
CEZALI: Jailson, Soldado 


 

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