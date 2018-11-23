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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, ibrahim, Kone, Özer, Emrah, Sunu SAKAT: Taylan CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 50 TL, 2'nci Kategori 20 TL, 3'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL ANTALYASPOR Boffin  

23 Kasım 2018 14:22

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, ibrahim, Kone, Özer, Emrah, Sunu
SAKAT: Taylan
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 50 TL, 2\'nci Kategori 20 TL, 3\'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL

ANTALYASPOR
Boffin  - Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Doğukan, Maicon, Chico , Barrada, Yekta Kurtuluş, Doukara
SAKAT: Charles
CEZALI: Hakan Özmert 

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AYTEMİZ ALANYASPOR 
Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Lucas, Campos, Cisse
SAKAT: Ufuk, Barış, Mbilla 
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

KAYSERİSPOR 
Muammer - Levent, Sapunaru, Kucher, Atila, Şamil, Rotman, Chery, Mensah, Varela, Umut
SAKAT: Sakıp, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Deniz
CEZALI: Lopes

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ANKARAGÜCÜ 
Korcan Çelikay - Erdem Özgenç, Bakary Kone (Alihan Kubalas), Yalçın Ayhan, Tiago Pinto, Brice Dja Djedje, Ricardo Faty, Thievy Bifouma, Kenan Özer, Moestafa El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş
SAKAT: Johannes Hopf
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 250 TL, 2\'nci Kategori 150 TL, 3\'üncü Kategori 30 TL, 4\'üncü Kategori 25 TL, 5\'inci Kategori 20 TL, Misafir 1 TL

BEŞİKTAŞ 
Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Ljajic, Güven Yalçın
SAKAT: Babel, Gökhan Töre 
CEZALI: Yok
KADRO DIŞI: Tolgay Arslan

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