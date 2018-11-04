T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

GÖZTEPE  Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Borges, Yasin, Castro, Halil, Jerome SAKAT: Traore, Atakan, Deniz CEZALI: Yok  BİLET FİYATLARI: VIP 270 TL, Numaralı 162 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL , Misafir Tribünü 28

04 Kasım 2018 13:46

GÖZTEPE 
Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Borges, Yasin, Castro, Halil, Jerome
SAKAT: Traore, Atakan, Deniz
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: VIP 270 TL, Numaralı 162 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL , Misafir Tribünü 28.5 TL

ÇAYKUR RİZESPOR 
Gökhan- Brabec, Saadane, Fink, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Musa
CEZALI: Abdullah, Orhan
----------------------------------------

DEMİR GRUP SİVASSPOR 
Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Medjani, Torje, Robinho, Muhammet
SAKAT: N\'Dinga, Mert Hakan
CEZALI: Emre
BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL , Maraton 22 TL, Kale Arkası Kuzey 14.5 TL, Kale Arkası Güney 11 TL, Misafir Tribünü14.5 TL

ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Uğur, Diagne, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Traore, Yatabare, Jahovic
Sakat: Hurtado 
Cezalı : Yok

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÖZTEPE  BetoGassama Titi Reis Berkan Alpaslan Borges Yasin Castro Halil Jerome SAKAT Traore Atakan Deniz CEZALI Yok  BİLET FİYATLARI VIPTL NumaralıTL Kuzey Kale ArkasıTLMisafir TribünüTL ÇAYKUR RİZESPOR  Gökhan Brabec Saadane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24