Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Borges, Yasin, Castro, Halil, Jerome
SAKAT: Traore, Atakan, Deniz
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 270 TL, Numaralı 162 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL , Misafir Tribünü 28.5 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Brabec, Saadane, Fink, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Musa
CEZALI: Abdullah, Orhan
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Medjani, Torje, Robinho, Muhammet
SAKAT: N\'Dinga, Mert Hakan
CEZALI: Emre
BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL , Maraton 22 TL, Kale Arkası Kuzey 14.5 TL, Kale Arkası Güney 11 TL, Misafir Tribünü14.5 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Uğur, Diagne, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Traore, Yatabare, Jahovic
Sakat: Hurtado
Cezalı : Yok