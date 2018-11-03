Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan- Erdem, Kone, Faty, Pinto, Dje Djedje, Sedat Akçay, Alessio Cerci, İlhan Parlak, Kenan, El Kabir
SAKAT: Thomas Heurtaux, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 250 TL, 2. Kategori 150 TL, 3. Kategori 30 TL, 4. Kategori 25 TL, 5. Kategori 20 TL, Misafir 25 TL
KAYSERİSPOR
Muammer- Lopes, Levent, Kana Biyik, Atila, Rotman, Sapunaru, Mensah, Bilal, Chery, Umut
SAKAT: Deniz Türüç, Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, Cisse
SAKAT: Wellinton, Ufuk, MBilla, Barış Baştaş
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Kapalı Tribün, 35 TL, Maraton 35 TL, Kuzey Kale Arkası 20 TL, Guney Kale Arkası 20 TL, Misafir 26 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Rahman, Sadık, Mina, Chebake, Munıru, Donald, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Ömer
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
Onur - Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Onazi, Abdülkadir Ömür, Rodalega, Olcay, Burak
SAKAT: Yusuf, Mustafa
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Platinium B Blok 270 TL, VIP Platinium A-C BLOK 240 TL, VIP Gold 150 TL, VIP Silver 120 TL, 1. Kategori 55 TL, 2. Kategori 45 TL, 3. Kategori 40 TL, 4. Kategori 35 TL, 5. Kategori 30 TL, 6. Kategori 20 TL, Misafir 25 TL
BURSASPOR
Okan- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Burak, Tunay, Latovlevici, Umut Nayir (Sakho)
SAKAT: Shehu, Saivet, Stancu, Jires
CEZALI: Yok