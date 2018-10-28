Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

AKHİSARSPOR:
Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Regattin, Barbosa, Güray, Seleznyov
SAKAT: Serginho, Bilal, Vrsajevic
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı E, F, G, H bloklar 60, C, D, I, J bloklar 50, A, B, K, L 40, maraton 30, kale arkaları 25, misafir tribün 35 TL
GÖZTEPE:
Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ:
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Gökhan Töre, Love
SAKAT: Pepe*, Ljajic*, Babel, Tolgay
CEZALI: Lens
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 800,00 TL, VOLVO 1903 B-D: 750,00 TL, VOLVO 1903 A-E: 680,00 TL, VIP: 680,00 TL, 1. Kategori: 245,00 TL, 2. Kategori: 225,00 TL, 3. Kategori: 205,00 TL, 4. Kategori: 195,00 TL, 5. Kategori: 165,00 TL, 6. Kategori: 150,00 TL, 7. Kategori: 100,00 TL, 8. Kategori: 90,00 TL, Misafir: 90,00 TL
ÇAYKUR RİZESPOR:
Gökhan, Brabec, Saadane, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Petrucci, Boldrin, Süleyman, Muriç
SAKAT: Umar, Musa, Traore
CEZALI: Abdullah, Samudio