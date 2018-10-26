Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Egemen, Lokman, Auremir, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Özer, Sunu, Emrah, İbrahim
SAKAT: Sefa, Erhan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL
KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne
SAKAT: Özgür Çek, Josue Sa, Khalili
CEZALI: Yok
------------------------------------
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Opanasenko, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Fofana, Milosevic, Yatabare
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt 90 TL, Batı Üst 54 TL, Doğu Altı 54 TL, Doğu Üst 22.50 TL, Kuzey Kale Arkası 9 TL, Güney Kale Arkası 9 TL, Misafir Tribünü 11.70 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Uğur, Epureanu, Da Costa, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
SAKAT: Alparslan, Emre Belözoğlu
CEZALI: Caiçara
------------------------------------
ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Salih, Diego, Cissokho, Chico, Hakan, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara
SAKAT: Charles
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 125 TL, Batı Alt 75 TL, Batı Üst 75 TL, Doğu Alt 50 TL, Doğu Üst 50 TL, Kuzey Alt 25 TL, Kuzey Üst 25 TL, Güney Alt 25 TL, Güney Üst 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL
TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Rodallega, Olcay, Burak
SAKAT: Mustafa Akbaş, Nwakaeme, Kamil Ahmet
CEZALI: Yok