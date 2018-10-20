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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ÇAYKUR RİZESPOR  Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Mustafa, Süleyman, Muriç SAKAT : Umar, Musa  CEZALI : Saadane, Samudio BİLET FİYATI: Maraton 15 TL, Kale Arkası, Kapalı Dağ ve Misafir Tribünü 5 TL ATİKER KONYASPOR  Serka

20 Ekim 2018 13:50

ÇAYKUR RİZESPOR 
Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Mustafa, Süleyman, Muriç
SAKAT : Umar, Musa 
CEZALI : Saadane, Samudio
BİLET FİYATI: Maraton 15 TL, Kale Arkası, Kapalı Dağ ve Misafir Tribünü 5 TL

ATİKER KONYASPOR 
Serkan- Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Yatabare, Jahovic
SAKAT: Ali Turan, Filipovic, Hurtado
CEZALI: Yok
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ANKARAGÜCÜ
Hopf - Erdem, Alihan, Yalçın, Tiago, Faty, Sedat, Putsila, Bifouma, Kenan, Kehinde
SAKAT: Moulin, Heurtaux, Youness Mokhtar, El Kabir*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 250 TL, 2. Kategori 150 TL, 3. Kategori 30 TL, 4. Kategori 25 TL, 5. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR 
Farnolle- Rahman, Sadık, Mina, Chebake, Muniru, Donald, Guilherme, Adem,  Aleksic, Boutaib
SAKAT: Ömer
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR 
Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, Bobo
SAKAT: Welinton, Mbilla, Cisse 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL

ANTALYASPOR 
Boffin- Nazım Sangare, Diego Angelo, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara
SAKAT: Barrada, Charles, Drole
CEZALI: Yok

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GÖZTEPE 
Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 324 TL, 2. Kategori  216 TL, 3. Kategori 109 TL, 4. Kategori 22 TL, Misafir Tribünü 28,50 TL

BEŞİKTAŞ 
Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay,  Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love
SAKAT: Adriano, Ljajic*
CEZALI: Vida

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