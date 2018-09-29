Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Douglas, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Emre, Hakan, Rybalka, Torje, Robinho, Kone
SAKAT: Ndinga, Cyriac
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası Osman Seçilmiş Tribünü 11, Kale arkası Kuzey Tribün 22, Maraton 22, VIP 54, Misafir takım 22 TL
BURSASPOR
Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Lima, Sakho
SAKAT: Onur Atasayar
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto- Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jarome
SAKAT: Kadu, Atakan, Cikalleshi
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP tribünü 270 TL, Numaralı 162 TL, kuzey kale arkası 22 TL, misafir tribün 28.5 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic, Yatabare
SAKAT: Filipovic
CEZALI: Jahovic
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio- Muriç
SAKAT: Yok
CEZALI: Fink
BİLET FİYATLARI: Maraton 80, Kale Arkası Dağ 40, Kale Arkası Deniz 40, Kapalı Dağ 40, Misafir Takım 52 TL
FENERBAHÇE
Harun - Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani
SAKAT: Tolga, Skrtel*
CEZALI: Yok