T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Sehic- Egemen, Lokman, Auremir(Tolga), Leo, Jasmin Scuk, Mousse Kone(Taylan), Sunu, Emrah, Lennart(Munsy) İbrahim Akdağ SAKAT: Sefa Akgün  CEZALI:Yok BİLET FİYATLARI: 1

20 Eylül 2018 14:00

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Egemen, Lokman, Auremir(Tolga), Leo, Jasmin Scuk, Mousse Kone(Taylan), Sunu, Emrah, Lennart(Munsy) İbrahim Akdağ
SAKAT: Sefa Akgün 
CEZALI:Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori     10 TL, Misafir Tribünü    10 TL

ANKARAGÜCÜ 
Hopf-  Erdem, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, İlhan, Moktar, El Kabir
SAKAT: Moulin, Kubilay*
CEZALI: Yok 

-------------------------------------------

BURSASPOR 
Okan- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf, Sakho
SAKAT: Onur Atasayar, Emre Taşdemir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1. Kategori 150 TL, 2. Kategori 125 TL, 3. Kategori 60 TL, 4. Kategori 50,00 TL, 5. Kategori 25 TL, 6. Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, Soner, Visca, İrfan, Napoleoni, Adebayor
SAKAT: Alparslan, Elia*
CEZALI: Emre, Arda
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Sehic Egemen Lokman AuremirTolga Leo Jasmin Scuk Mousse KoneTaylan Sunu Emrah LennartMunsyAkdağ SAKAT Sefa Akgün  CEZALIYok BİLET FİYATLARIKategoriTLKategoriTL Misafir TribünüTL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24