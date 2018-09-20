Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Egemen, Lokman, Auremir(Tolga), Leo, Jasmin Scuk, Mousse Kone(Taylan), Sunu, Emrah, Lennart(Munsy) İbrahim Akdağ
SAKAT: Sefa Akgün
CEZALI:Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL
ANKARAGÜCÜ
Hopf- Erdem, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, İlhan, Moktar, El Kabir
SAKAT: Moulin, Kubilay*
CEZALI: Yok
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BURSASPOR
Okan- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf, Sakho
SAKAT: Onur Atasayar, Emre Taşdemir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1. Kategori 150 TL, 2. Kategori 125 TL, 3. Kategori 60 TL, 4. Kategori 50,00 TL, 5. Kategori 25 TL, 6. Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, Soner, Visca, İrfan, Napoleoni, Adebayor
SAKAT: Alparslan, Elia*
CEZALI: Emre, Arda