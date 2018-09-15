Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Douglas, Medjani, Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Emre, Ziya(Torje), Robinho, Kone
SAKAT: Ndinga, Cyriac (Belirsiz)
CEZALI: Yok
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic, Egemen, Lokman, Auremir (Tolga), Leo, Jasmin Scuk, Moussa Kone (Taylan), Gillesunu, Emrah, Özer, Ridge Munsy
SAKAT: Arsen Khubulov, Sefa Akgün
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Vip 54 TL, Maraton 22 TL, Kale Arkası Kuzey 22 TL, Kale Arkası Güney 11 TL, Misafir 22 TL
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Epureanu, Attamah, Uğur, Mahmut, Soner, Visca, İrfan, Elia (Napoleoni), Adebayor
SAKAT: Alparslan, Clichy*
CEZALI: Arda, Emre
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Aly Cissokho, Yekta Kurtuluş, Danilo, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç, Jean- Armel Drole
SAKAT: Zeki
CEZALI: Charles, Doukara
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt-Üst 30 TL, Kuzey 20 TL, Misafir 25 TL
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Saadane, Brabec, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Musa Çağıran
CEZALI: Koray
BURSASPOR
Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Saivet, Yusuf, Furkan, Lima, Sakho
SAKAT: Stephane Badji, Emre Taşdemir, Onur Atasayar
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VİP 40 TL Tükendi, Maraton 15 TL, Kale arkaları 5 TL, Misafir tribün 5 TL.
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ATİKER KONYASPOR
Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Fofana, Milosevic, Yatabare
SAKAT: Filipovic
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
Harun, Diego, Skrtel, Hasan Ali, Şener, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew, Slimani, Frey
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 150 TL, Batı Alt C-E 120 TL, Batı Alt B-F 105 TL, Batı Alt A-G 90 TL, Batı Üst B-C 125 TL, Batı Üst A-D 105 TL, Doğu Alt D 125 TL, Doğu Alt C-E 105 TL, Doğu Alt B-F 85 TL, Doğu Alt A-G 65 TL, Doğu Üst D 125 TL, Doğu Üst C-E 105 TL, Doğu Üst B-F 85 TL, Doğu Üst A-G 65 TL, Kuzey Kale Arkası 65 TL, Güney Kale Arkası 65 TL, Misafir 84.50 TL