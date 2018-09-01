T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İbrahim, Egemen, Lokman, Tolga, Leo, Jasmin, Taylan, Özer, Emrah, Ridge, Arsen SAKAT: Gilles Sunu CEZALI: Yok MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert- Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, Soner (Jojic), Visca, İrfan, Elia, Adebayor

01 Eylül 2018 15:36

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
İbrahim, Egemen, Lokman, Tolga, Leo, Jasmin, Taylan, Özer, Emrah, Ridge, Arsen
SAKAT: Gilles Sunu
CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, Soner (Jojic), Visca, İrfan, Elia, Adebayor (Bajic)
SAKAT: Alparslan, Clichy, Emre*
CEZALI: Arda

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60,00 TL - 2. Kategori 30,00 TL - 3. Kategori 15,00 TL - Misafir 19,00 TL
-------------------------------------------------------------------------

KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne 
SAKAT: Koita, Khalili
CEZALI: Yok 

MKE ANKARAGÜCÜ
Hopf, Alessio Cerci, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Arif Morkaya, Mehmet Sak, Brice Florentin, Thibault Moulin, İlhan Parlak, El Kabir
SAKAT: Anton Putsila
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: KAPALI TRİBÜN 60,00 TL - KAPALI KALE ARKASI 30,00 TL - MARATON TRİBÜNÜ 20,00 TL - MİSAFİR 40,00 TL
-------------------------------------------------------------------------

ANTALYASPOR
Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Drole, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara
SAKAT: Zeki, Vainqueur, Maicon
CEZALI: Charles

ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Saadane, Brabec, Fink, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Robin, Musa, Umar, Süleyman, Muriç
SAKAT: Samudio*, Petrucci*
CEZALI: YOK

BİLET FİYATLARI: VIP 50 TL - Batı: 15 TL - Doğu: 10 TL - Kale Arkası 5 TL
-------------------------------------------------------------------------

BURSASPOR
Okan, Barış, Vergini, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Yusuf, Furkan, Lima, Stancu
Sakat: Onur Atasayar
Cezalı: Yok

BEŞİKTAŞ
Karius, (Utku), Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel (Caner), Negredo
SAKAT: Tolga Zengin
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:GOLDSIT 1963 TRİBÜNÜ: 500,00 TL - VIP 1.BALKON: 300,00 TL - VIP 2.BALKON: 300,00 TL - BATI ALT TRİBÜN: 250,00 TL - SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 120,00 TL - SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 100,00 TL - GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 50,00 TL - TOFAŞ TRİBÜNÜ : 50,00 TL
-------------------------------------------------------------------------

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İbrahim Egemen Lokman Tolga Leo Jasmin TaylanEmrah Ridge Arsen SAKAT Gilles Sunu CEZALI Yok MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert Caiçara Epureanu Da Costa Uğur Mahmut Soner Jojic ViscaElia Adebayor Bajic SAKAT Alparslan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24