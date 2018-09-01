Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
İbrahim, Egemen, Lokman, Tolga, Leo, Jasmin, Taylan, Özer, Emrah, Ridge, Arsen
SAKAT: Gilles Sunu
CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, Soner (Jojic), Visca, İrfan, Elia, Adebayor (Bajic)
SAKAT: Alparslan, Clichy, Emre*
CEZALI: Arda
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60,00 TL - 2. Kategori 30,00 TL - 3. Kategori 15,00 TL - Misafir 19,00 TL
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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Koita, Khalili
CEZALI: Yok
MKE ANKARAGÜCÜ
Hopf, Alessio Cerci, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Arif Morkaya, Mehmet Sak, Brice Florentin, Thibault Moulin, İlhan Parlak, El Kabir
SAKAT: Anton Putsila
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: KAPALI TRİBÜN 60,00 TL - KAPALI KALE ARKASI 30,00 TL - MARATON TRİBÜNÜ 20,00 TL - MİSAFİR 40,00 TL
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ANTALYASPOR
Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Drole, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara
SAKAT: Zeki, Vainqueur, Maicon
CEZALI: Charles
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Saadane, Brabec, Fink, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Robin, Musa, Umar, Süleyman, Muriç
SAKAT: Samudio*, Petrucci*
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP 50 TL - Batı: 15 TL - Doğu: 10 TL - Kale Arkası 5 TL
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BURSASPOR
Okan, Barış, Vergini, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Yusuf, Furkan, Lima, Stancu
Sakat: Onur Atasayar
Cezalı: Yok
BEŞİKTAŞ
Karius, (Utku), Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel (Caner), Negredo
SAKAT: Tolga Zengin
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:GOLDSIT 1963 TRİBÜNÜ: 500,00 TL - VIP 1.BALKON: 300,00 TL - VIP 2.BALKON: 300,00 TL - BATI ALT TRİBÜN: 250,00 TL - SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 120,00 TL - SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 100,00 TL - GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 50,00 TL - TOFAŞ TRİBÜNÜ : 50,00 TL
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