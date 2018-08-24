Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

İSTANBUL,(DHA)
MKE ANKARAGÜCÜ
Johannes Hopf - Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Tiago Pinto, Ricardo Fay, Arif Morkaya, Youness Mokhtar, Thibault Moulin, İlhan Parlak, El Kabir
SAKAT: Putsila
CEZALI: Bifouma
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori, 250,00 TL, 2. Kategori 150,00 TL, 3. Kategori 50,00 TL, 4. Kategori 40,00 TL, 5. Kategori 30,00 TL, Misafir 39,00 TL
TRABZONSPOR:
Onur - Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdulkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega
SAKAT: Amiri, Kamil Ahmet, Burak
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto - Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz
SAKAT: Kadu, Atakan
CEZALI: Castro
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 324,00 TL, 2. Kategori 216,00 TL, 3. Kategori 109,00 TL, 4. Kategori 22,00 TL, Misafir 28,50 TL
FENERBAHÇE
Volkan - Şener (Isla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Mehmet Ekici, Alper, Slimani
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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KAYSERİSPOR:
Lung - Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Sakıb, Rotman, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Chery, Umut Bulut
SAKAT:Yok
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARı: 45 - 25 - 20 TL, Misafir tribünü: 20 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç - Seth, Mina, Sadık, Rahman, Dia, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Murat Yıldırım
CEZALI: Yok