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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Hakan- Egemen(Lokman), Leo, Tolga, Hakan Arslan, Jasmine, Gilles, Emrah Başsan(Erhan), Moussa, Özer, Lennart Thy SAKAT: Erhan* CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribun A-B: 60 TL,  Maraton Tribünü 30 TL, Kale Arkası Triüb

18 Ağustos 2018 14:24

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Hakan- Egemen(Lokman), Leo, Tolga, Hakan Arslan, Jasmine, Gilles, Emrah Başsan(Erhan), Moussa, Özer, Lennart Thy
SAKAT: Erhan*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribun A-B: 60 TL,  Maraton Tribünü 30 TL, Kale Arkası Triübünü 15 TL, Misafir Tribünü 19 TL.

BEŞİKTAŞ
Tolga- Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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AKHİSARSPOR
Fatih- Vrsajevic, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Serginho, Bilal, Lopes, Manu, Seleznyov 
SAKAT: Dany, Hasan Ali
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 1. Kategori 150 TL, 2. Kategori 70 TL, Maraton Tribünü 60 TL, Kapalı Tribün 3. Kategori ve Misafir Tribün 40 TL, kale Arkası Tribünü  30 TL

ÇAYKUR RİZESPOR 
Gökhan- Saadane, Brabec, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Musa, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Baiano, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Efecan, Sackey, Augusto, Villafanez, Bobô, Campos
SAKAT: Mbilla Etame, Fernandes, Welinton
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI : VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL.

ANKARAGÜCÜ 
Hopf- Tiago, Kone, Yalçın, Erdem, Mokhtar, Arif, Faty, Bifouma, İlhan, El Kabir
SAKAT: Anton Putsila, Alihan Kubalas
CEZALI: Yok
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GALATASARAY 
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Eren (Gomis)
SAKAT: Rodrigues, Tolga 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 600 TL, 2. Kategori  500 TL, 3. Kategori 400 TL, 4. Kategori 400 TL, 5. Kategori 350 TL, 6. Kategori 275 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori    90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü     80 TL

GÖZTEPE 
Göktuğ- Gassama, Reis, Titi, Traore, Ngando, Alpaslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz (Gouffran)
SAKAT: Kadu, Atakan
CEZALI: Beto, Poko, Castro


 

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