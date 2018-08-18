Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Hakan- Egemen(Lokman), Leo, Tolga, Hakan Arslan, Jasmine, Gilles, Emrah Başsan(Erhan), Moussa, Özer, Lennart Thy
SAKAT: Erhan*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribun A-B: 60 TL, Maraton Tribünü 30 TL, Kale Arkası Triübünü 15 TL, Misafir Tribünü 19 TL.
BEŞİKTAŞ
Tolga- Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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AKHİSARSPOR
Fatih- Vrsajevic, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Serginho, Bilal, Lopes, Manu, Seleznyov
SAKAT: Dany, Hasan Ali
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 1. Kategori 150 TL, 2. Kategori 70 TL, Maraton Tribünü 60 TL, Kapalı Tribün 3. Kategori ve Misafir Tribün 40 TL, kale Arkası Tribünü 30 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Saadane, Brabec, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Musa, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Baiano, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Efecan, Sackey, Augusto, Villafanez, Bobô, Campos
SAKAT: Mbilla Etame, Fernandes, Welinton
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI : VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL.
ANKARAGÜCÜ
Hopf- Tiago, Kone, Yalçın, Erdem, Mokhtar, Arif, Faty, Bifouma, İlhan, El Kabir
SAKAT: Anton Putsila, Alihan Kubalas
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Eren (Gomis)
SAKAT: Rodrigues, Tolga
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 600 TL, 2. Kategori 500 TL, 3. Kategori 400 TL, 4. Kategori 400 TL, 5. Kategori 350 TL, 6. Kategori 275 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL
GÖZTEPE
Göktuğ- Gassama, Reis, Titi, Traore, Ngando, Alpaslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz (Gouffran)
SAKAT: Kadu, Atakan
CEZALI: Beto, Poko, Castro