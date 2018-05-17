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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Soner, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov SAKAT: Eray, Serginho  CEZALI: Lukac, Olcan, Ömer  BİLET FİYATLARI: 1

17 Mayıs 2018 15:07

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Soner, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov
SAKAT: Eray, Serginho 
CEZALI: Lukac, Olcan, Ömer 

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 50,00 TL, 2. Kategori: 20,00 TL, Misafir: 30,00 TL

OSMANLISPOR
Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Numan, Anıl, Serdar, Regattin, Luiz Carlos, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza
SAKAT: Payam, Musa, Vrsajevic
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar-Cenk Ahmet, Sackey, Taha, Welinton, Emre Akbaba, Villafanez, N\'Sakala, Tzavellas, Douglas, Efecan 
SAKAT: Mbilla Etame, Maniatis
CEZALI: Gassama

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 200,00 TL, 2. Kategori: 30,00 TL, 3. Kategori: 15,00 TL, 4. Kategori: 15,00 TL

ANTALYASPOR
Ferhat- Nazım Sangare, Diego, Djourou, Musa Nizam, Chico, Harun, Emre, Hakan, Jevtovic, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki, Sakib, Deniz, Celustka
CEZALI: Yok
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GENÇLERBİRLİĞİ
Taha, Zeki, Luccas, Mert, Alper, Khalili, Issah, Sessegnon, Manu, Milinkovic, Skuletic
SAKAT: Aydın Karabulut, Jailton, Pogba, Palitsevich, Deniz, Scekic, Hopf, Ahmet İlhan
CEZALI: Ahmet Oğuz

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 22,00 TL, 2. Kategori: 16,50 TL, Misafir: 16,50 TL

BURSASPOR
Muhammed, Ertuğrul, Rüştü, Faty, Onur, Agu, Furkan, Yusuf, Batalla, Emre, Sinan
SAKAT: Barış Yardımcı, Jires
CEZALI: Titi, Kubilay Kanatsızkuş
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TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N\'Doye
SAKAT: Onur, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega
CEZALI: Olcay
İZİNLİ: Onazi

BİLET FİYATLARI: VIP PLATINIUM B BLOK: 225,00 TL, VIP PLATINIUM A-C BLOK: 200,00 TL, VIP GOLD: 125,00 TL, VIP SILVER: 100,00 TL, 1. Kategori: 50,00 TL, 2. Kategori: 40,00 TL, 3. Kategori: 30,00 TL, 4. Kategori: 25,00 TL, 5. Kategori: 20,00 TL, 6. Kategori: 10,00 TL, Misafir: 10,00 TL

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar-Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Cem, Murat, Bliznichenko, Ergin
SAKAT: Alexe, Stahl, Ibanez, Ferhat
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Farnolle- Cissokho, Sadık, Doria, Rahman, Murat, Azubuike, Aytaç, Gilberto, Barazite, Dia
SAKAT: Mina, Pereira, Adem, İssam
CEZALI: Mustafa

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 10,00 TL, 2. Kategori: 5,00 TL, 3. Kategori: 5,00 TL, 4.Kategori: 5,00 TL, Misafir: 5,00 TL

KAYSERİSPOR
Lung- Levent, Sapunaru, Kucher, Atila - Badji, Şamil- Mendes, William, Güray- Umut
SAKAT: Muammer Zülfikar Yıldırım, Silvestre Varela, Asamoah Gyan, Lopes*, Kana Biyik*
CEZALI: Deniz Türüç

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