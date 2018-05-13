Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

KAYSERİSPOR
Lung- Tiago Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atilla- Cristian Sapunaru, Güray, Mendes, Fernando Boldrin- Deniz- Karvets
SAKAT: Muammer, Silvestre Varela, Gonzalo Espinoza*
CEZALI: Umut Bulut, Şamil, Stephane Badji
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 30,00 TL, 2. Kategori: 20,00 TL, 3. Kategori: 10,00 TL, 4. Kategori: 10,00 TL, Misafir: 10,00 TL
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov
SAKAT: Eray, Serginho
CEZALI: Lukac
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka-Hakan, Kravchenko, Tayyib, Bliznichenko, Osman, Murat, Cem, Kage, Ibanez, Ergin
SAKAT: Ferhat, Stahl, Alexe
CEZALI: Alican, Traore
BİLET FİYATLARI: Kapalı:150,00 TL, Maraton:125,00 TL, Kale arkası:100,00 TL, Misafir tribün: 100,00 TL
FENERBAHÇE
Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado
SAKAT: Dirar*, Mehmet Ekici*
CEZALI: Yok
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