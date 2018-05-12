Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BURSASPOR
Harun, Shehu, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Agu, Bostock, Yusuf, Batalla, Furkan, Sow
SAKAT: Emmanuel Badu, Barış Yardımcı, Jires Kembo, Delarge
CEZALI: Titi, Kubilay
BİLET FİYATLARI; VIP 1.BALKON: 200,00 TL, VIP 2.BALKON: 200,00 TL, BATI ALT TRİBÜN: 100,00 TL, SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 50,00 TL, SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 40,00 TL, GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 20,00 TL, TOFAŞ TRİBÜNÜ : 20,00 TL, MİSAFİR TRİBÜNÜ: 26,00 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Onazi, Batuhan- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N\'Doye
SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega
CEZALI: Hubocan, Okay, Kucka
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OSMANLISPOR
Karcemarskas, Yalçın, Numan, Muhammet Bayır, Luiz Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Umar, Özer, Sokol Cikalleshi
SAKAT: Payam, Musa, Vrsajevic
CEZALI: Tiago Pinto
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 65,00 TL, Misafir: 82,00 TL
BEŞİKTAŞ
Fabri, Vida, Medel, Gökhan, Adriano, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Love
SAKAT: Pepe, Negredo, Caner, *Atiba
CEZALI: Tosic
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya- Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Emre- Robinho, Kone
SAKAT ve CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Güney kale arkası 5, Maraton 15, kuzey kale arkası 20, misafir tribünü 20, VIP 40 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Gassama, Welinton, Barış, Berkan, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Villafanez, Douglas
SAKAT: M\'Billa, Fernandes
CEZALI: N\'Sakala, Tzavellas, Taha
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