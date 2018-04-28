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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri  EVKUR YENİ MALATYASPOR Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1

28 Nisan 2018 15:45

Süper Lig\'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11\'leri 

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori    10 TL, 4.Kategori    7,50 TL, Misafir Tribünü 6,50 TL

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Aykut, Barbosa, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Serginho, Eray
CEZALI: Sissoko
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OSMANLISPOR 
Karcemarskas- Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serfar, Lumanza, Regattin, Cikalleshi 
SAKAT: Mehmet Battal, Payam 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 43 TL, Misafir Tribünü 54 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
Volkan- Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor 
SAKAT: Napoleoni
CEZALI : Yok
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GALATASARAY 
Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Yok
CEZALI: Serdar
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori    1.000 TL, 2. Kategori 900 TL, 3. Kategori 750 TL, 4. Kategori 750 TL, 5. Kategori 600 TL, 6. Kategori 450 TL, 7. Kategori 350 TL, 8. Kategori 250 TL, 9. Kategori 200 TL, 10. Kategori 125 TL, 11. Kategori 100,00 TL

BEŞİKTAŞ 
Fabricio- Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo 
SAKAT: Caner 
CEZALI: Yok

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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