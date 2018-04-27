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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR Ali Şaşal- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Saivet, Robinho- Emre, Kone SAKAT: Yok CEZALI: Bifouma GENÇLERBİRLİĞİ Hopf- Zeki, Luccas, Palitsevich, Pogba, Khalili, Scekic, Sessegnon, Jailton, Manu, Deniz SAKAT:

27 Nisan 2018 13:46

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Saivet, Robinho- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Bifouma

GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Zeki, Luccas, Palitsevich, Pogba, Khalili, Scekic, Sessegnon, Jailton, Manu, Deniz
SAKAT: Ahmet İlhan
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Güney Kale Arkası 5, Maraton 15, Kuzey Kale Arkası 20, Misafir Tribünü 20, VIP 40 TL

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KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Kana-Biyik, Atila, Sapunaru, Badji, Şamil, Deniz, Mendes, Umut, Kravets
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPOR  
Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Taha, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: M\'Billa
CEZALI: Sackey

BİLET FİYATLARI:  1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 10 TL, 4. Kategori 10 TL, Misafir 10 TL

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ANTALYASPOR
Boffin - Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta Kurtuluş, Charles, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Maicon, Doukara 
SAKAT. Salih, Zeki 
CEZALI: Yok

TRABZONSPOR  
Uğurcan- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Abdülkadir*
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü: 40 TL, Doğu Tribünü: 20 TL, Güney Kale Arkası: 10 TL, Kuzey Kale Arkası: 10 TL, Misafir Takım Tribünü: 10 TL, VIP: 100 TL

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KASIMPAŞA
Eray- Popov, Omeruo, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Ramazan, Koita
CEZALI: Yok

FENERBAHÇE  
Volkan- Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 80 TL, Kapalı Kale Arkası 40 TL, Maraton Tribünü 20 TL, Misafir 50 TL

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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