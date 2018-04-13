Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KASIMPAŞA
Ramazan (Eray)- Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Koita*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 25 TL
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka - Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Skulason, Traore, Leandrinho, Ergin
SAKAT: Ferhat, Alexe
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 10 TL, 4.Kategori 7,50 TL, Misafir Tribünü 6,50 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
Sakat: Remy Riou, Birol Parlak, Welinton
Cezalı: Lucas Villafanez
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Ziya Erdal, Auremir, John Boye, Byarsmyr, N\'Dinga, Hakan Arslan, Bifouma, Robinho, Emre Kılınç, Kone
SAKAT: Vitaly Dyakov, Serhiy Rybalka
CEZALI: Tolgahan
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün 1\'inci Katagori Alt- 50 TL, Maraton Tribün 3\'üncü Katagori Alt-Üst 25 TL, Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Tribün 4\'üncü Kategori Alt-Üst 10 TL, Kuzey Tribün Kale Arkası Alt: 50 TL, Misafir Takım Kuzey Tribünü Misafir Üst 50 TL
FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
SAKAT: Janssen*
CEZALI: Yok