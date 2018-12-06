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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR Haydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse  SAKAT: MBilla, Barış, Ufuk CEZALI: Merih BİLET FİYATLARI: VIP 250 TL, Kapalı Tribun 100 TL, Maraton 100 TL, Ku

06 Aralık 2018 14:20

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse 
SAKAT: MBilla, Barış, Ufuk
CEZALI: Merih
BİLET FİYATLARI: VIP 250 TL, Kapalı Tribun 100 TL, Maraton 100 TL, Kuzey Kale Arkası    60 TL, Güney Kale Arkası 60 TL
Misafir Tribünü 78 TL
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BEŞİKTAŞ
Karius- Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın (Vagner Love)
SAKAT: Pepe, Roco, Babel, Lens, Caner
CEZALI: Yok

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