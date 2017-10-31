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Spor

Süper Lig'de son yılların en 'hırçın' sezonu!

İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu İSTANBUL, (DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, ilk 10 hafta itibariyle son yılların en hırçın sezonu olarak kayıtlara geçti

31 Ekim 2017 12:44

İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu

İSTANBUL, (DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, ilk 10 hafta itibariyle son yılların en hırçın sezonu olarak kayıtlara geçti.
İlk 10 haftada hakemler toplam 35 kez oyunculara kırmızı kart gösterirken, en hırçın takım, 5 kırmızı kart gören Beşiktaş oldu.
Ankara ekibi Gençlerbirliği 4 kırmızı kartla Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş\'ı takip etti. Galatasaray da 3 kırmızı kartla ligin agresif takımları arasında yer aldı.
Şu ana kadar hiçbir futbolcusu oyundan atılmayan Göztepe ve Medipol Başakşehir ise sezonun en centilmen takımları oldular.
2\'nci ve 5\'inci haftada tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamlarken, 5 kırmızı kartlı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynandığı 7\'nci Hafta, 7 kırmızı kartla bu sezonun en agresif haftası oldu.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nda ilk 10 haftada kırmızı kart gören oyuncular ve takımları şu şekilde:
1\'İNCİ HAFTA: 2 KIRMIZI
Tonia Tisdell (Osmanlıspor)
Tiago Lopez (Kayserispor)
2\'NCİ HAFTA: KIRMIZI YOK
3\'ÜNCÜ HAFTA:  6 KIRMIZI
Silvester Varela (Kayserispor)
Tugay Kaçar (Osmanlıspor)
Ali Turan (Konyaspor)
Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
Tokelo Rantie, Murat Duruer (Gençlerbirliği)
4\'ÜNCÜ HAFTA: 1 KIRMIZI
Dusko Tosiç (Beşiktaş)
5\'İNCİ HAFTA: KIRMIZI YOK
6\'NCI HAFTA:  7 KIRMIZI
Luis Neto, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Carl Medjani (Sivaspor)
Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
7\'NCİ HAFTA: 5 KIRMIZI
Alper Potuk, Martin Skrtel (Fenerbahçe)
Delvin N\'Dinga (Sivasspor)
Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
Geogias Tzavelles (Alanyaspor)
8\'İNCİ HAFTA: 4 KIRMIZI
Ryan Babel (Beşiktaş)
Paul Papp (Karabükspor)
Sandro (Antalyaspor)
Ekoko (Bursaspor)
9\'UNCU HAFTA: 5 KIRMIZI
Jhon Murillo (Kasımpaşa)
Aleksandar Skeciç (Gençlerbirliği)
Jose Sosa,  Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Younes Belhanda (Galatasaray)
10\'UNCU HAFTA: 5 KIRMIZI
Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
Sandro (Antalyaspor)
Olcay Şahan (Trabzonspor)
Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (Galatasaray)

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