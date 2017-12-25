Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi ilk devreyi lider kapatmamak !..

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısının zirve sıralaması netleşti.

Geçen sezon olduğu gibi Medipol Başakşehir, ilk yarıyı lider tamamladı ve şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu.

Süper Lig\'in 18 takımlı ve 3 puanlı sistemle oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana en çok şampiyonluk kazanan takım 10 şampiyonlukla Galatasaray olurken, 23 sezonda ligin ilk devresini 5 kez lider bitiren Fenerbahçe, ligin sonunda şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDEN GELMEK DAHA AVANTAJLI

Süper Lig\'de oynanan 23 sezonun 13\'ünde ilk yarıyı zirvenin gerisinde kapatan takımlar şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 10 takım da hem ilk yarıyı hem de sezonu şampiyonlukla kapattı. Son 10 futbol sezonunun 6 şampiyonluğunu kazanan takımlar ilk yarıyı liderin gerisinde tamamladı. Ancak sezon sonunda lig şampiyonluğuna ulaşarak kupayı kaldırma başarısı gösterdiler.

ZİRVE YARIŞININ DEĞİŞMEYEN EKİBİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SON 5 YILDIR 5. SIRANIN ALTINA HİÇ İNMEDİ

Medipol Başakşehir, 2014-2015 sezonuyla başladığı Süper Lig serüveninde ilk yarı ve sezon sonu değerlendirildiğinde ligin 5\'inci sırasının altında hiç yer almadı. Geçen sezonun ilk yarısını lider kapatan Başakşehir, bu başarısını yineledi ve Süper Lig\'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 1\'inci sırada tamamladı. Ancak geçen sezonun ilk yarısını da lider bitiren Başakşehir, lig bitiminde 2\'nci sırada yer aldı ve şampiyonluk kupasının sahibi Beşiktaş oldu. Süper Lig\'in ilk devre mücadeleleri sonunda şampiyonluk yarışında yer alan rakiplerine mağlup olmayan Başakşehir, evinde Galatasaray\'ı 5-1\'lik , Fenerbahçe\'yi ise deplasmanda 2-3\'lük skorlarla geçti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak iç sahada tek puan kaybını yaşayan Başkaşehir, Beşiktaş deplasmanından ise 1-1\'lik skorla döndü ve rakiplerine hiç mağlup olmadı.

GALATASARAY, 4 KEZ FENERBAHÇE\'Yİ LİDERLİK KOLTUĞUNDAN ETTİ

Son 23 sezonda en çok şampiyonluk yaşayan takım 10 şampiyonlukla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu şampiyonlukların 5\'inde hem ilk yarıyı hem de sezonu lider bitirerek şampiyonluk yaşadı. Ayrıca ligin ilk yarısını liderin gerisinde kapattığı 5 sezonda da şampiyonluk yaşayan Galatasaray, 4 kez Fenerbahçe\'yi, 1 kez de Sivasspor\'u liderlik koltuğundan ederek şampiyon oldu.

İLK YARIYI LİDER BİTİREREK EN ÇOK ŞAMPİYONLUK KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE

1994-1995 sezonundan itibaren en çok şampiyonluk yaşayan 2\'nci takım konumundaki Fenerbahçe 7 kez lig şampiyonluğu kazandı. Ancak sarı lacivertli takım ilk yarısını önde kapattığı 5 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı. 23 sezonluk süreçte Fenerbahçe hem ilk yarıyı hem de şampiyonluğu kazandığı sadece 3 sezonu bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe, 100\'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2006-2007 sezonunun ilk devresini 1\'inci sırada tamamladı ve sezonu şampiyonlukla taçlandırdı. Fenerbahçe, Avrupa\'da 100\'üncü yılında şampiyonluk kupası kazanan 13\'üncü takım oldu.

SON İKİ SEZONUN ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ

Son 2 sezonun şampiyonluk apoletli takımı Beşiktaş, 23 sezonda 5 kez ligin zirvesinde yer alarak kupayı müzesine götürdü. Siyah beyazlı takım sadece üç kez geriden gelip elde ettiği şampiyonlukların yanı sıra 100\'üncü kuruluş yıl dönümü 2002-2003 sezonu başta olmak üzere 2015-2016 sezonunda liglerin iki yarısını da lider bitirerek kupaya uzanan ekip oldu. Beşiktaş, Avrupa\'da 100\'üncü yılında şampiyonluk kupası kazanan 11\'inci takım olma başarısını gösterdi.

BURSASPOR, İLK LİG ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Bursaspor\'un şampiyonluk yaşadığı ve uzun bir aradan sonra kupanın Anadolu\'dan bir takımın müzesine gittiği 2009-2010 sezonunda ligin lideri son maçta belli oldu. Ligin ilk devresini lider kapatan ve ligin son haftasına kadar liderlik yarışında üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, Kadıköy\'de oynadığı Trabzonspor mücadelesinde puan kaybı yaşayınca, Bursaspor iç sahada oynadığı Beşiktaş karşılaşmasını kazandı ve ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bursaspor bu sezonunun ilk yarısını 3. sırada tamamlamıştı.

