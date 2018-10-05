Süper Lig'de perde bugün açılıyor; Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının açılışında teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Mustafa Denizli'yi getiren Kasımpaşa, sahasına Göztepe'yi konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücedeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan ancak son 3 haftada 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak.
Ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, Kasımpaşa karşısında serisini devam ettirerek 4. maçını kazanmak istiyor.
Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili dışında eksik oyuncu bulunmazken, Göztepe'de Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun sakatlıkları devam ederken, Halil Akbunar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
İşte ilk 11'ler
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Ben Youssef, Popov, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne.
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Tayfur, Yasin, Jerome.