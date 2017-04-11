T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de penaltı rekoru

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, bu sezon şu ana kadar en çok penaltı kullanılan hafta oldu

11 Nisan 2017 18:05

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, bu sezon şu ana kadar en çok penaltı kullanılan hafta oldu.

Hakemler, dün tamamlanan haftada 9 kez penaltı kararı verdi. En fazla penaltı düdüğünün çalındığı haftada beyaz noktaya gelen futbolcular, kullanılan atışların 8'inde gol sevinci yaşadı.

Ligde bu hafta en fazla penaltı kararı, Kayserispor-Osmanlıspor maçında çıktı. Maçın hakemi Meta Kalkavan 2 kez Osmanlıspor, 1 kez de Kayserispor lehine beyaz noktayı gösterdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Osmanlıspor'da Umar ve Webo, ev sahibi Kayserispor'da ise Deniz Türüç penaltıyı gole çevirdi.

Bu 3 futbolcunun dışında 27. haftada Akhisar Belediyesporlu Vaz Te, Bursasporlu Erdem Özgenç, Gaziantepsporlu Ghilas, Çaykur Rizesporlu Kweuke ve Adanasporlu Magaye de penaltıdan gol attı.

Penaltı vuruşundan faydalanamayan tek futbolcu ise Kasımpaşalı Titi oldu. Brezilyalı savunma oyuncusu Titi'nin, 1-1 biten maçta kullandığı penaltı vuruşunda, Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

ETİKETLER

Spor Toto Süper Ligpenaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24