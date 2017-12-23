Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar- Osman, Barış, Gaman, Ibanez, İlhan, Poko, Ceyhun, Skulason, Serdar, Yatabare
SAKAT: Dany Nounkeu
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı:40 TL, Maraton: 30 TL, Kale arkası: 20 TL, Misafir tribün: 20 TL.
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, N’Doye, Burak
SAKAT: Yok
CEZALI: Uğur, Kucka
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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Mensah, Murillo, Eduok
SAKAT: Eray
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40 TL, Kapalı Kale Arkası 20 TL, Maraton Tribünü 20TL, Misafir 25 TL.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
SAKAT: Elia
CEZALI: Epureanu
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GALATASARAY
Muslera- Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, N\'Diaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Yasin, Gomis
SAKAT: Latovlevici, Mariano
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 400 TL, 2. Kategori 350 TL, 3. Kategori 300 TL, 4. Kategori 300 TL, 5. Kategori 250TL, 6. Kategori 175TL, 7. Kategori 130 TL, 8. Kategori 100TL, 9. Kategori 80TL, 10. Kategori 65 TL, 11. Kategori 55 TL, Misafir 55 TL.
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GÖZTEPE
Beto- Tanju, Kadu, Kosanovic, Leo Schwechlen, Rotman, Selçuk, Gouffran, Castro, Halil, Jahovic
SAKAT: Hakan, Traore
CEZALI: Yok
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KAYSERİSPOR
Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Badji, Şamil, Bodrin, Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Asamoah, Güray
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 30 TL, 2. Kategorİ 20 TL, 3. Kategori 10TL, 4. Kategori 10TL, Misafir 10TL.
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Khalid, Adem
SAKAT: Dia
CEZALI: Yok