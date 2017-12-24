Süper Lig'de ilk yarının lideri M.Başakşehir 

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2

İSTANBUL-DHA

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar:Mensah,Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Süper Lig\'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 36\'ya çıkartan Başakşehir Süper Lig\'de ilk yarıyı lider bitirirken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı.

