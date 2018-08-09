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Spor

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)  Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun 1'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

09 Ağustos 2018 14:11

İSTANBUL, (DHA) 

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun 1\'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Son şampiyon Galatasaray sezonu Ankara\'da açıyor. Ligin yeni takımı Ankaragücü\'nün son şampiyon Galatasaray\'ı ağırlayacağı mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig\'in 1\'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle: 

YARIN:
21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ümit Öztürk)
11 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Cüneyt Çakır)
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Arda Kardeşler)
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Halil Umut Meler)
12 AĞUSTOS PAZAR
19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Fırat Aydınus)
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Suat Arslanboğa)
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Bülent Yıldırım)
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
13 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

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