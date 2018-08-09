Süper Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun 1\'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Son şampiyon Galatasaray sezonu Ankara\'da açıyor. Ligin yeni takımı Ankaragücü\'nün son şampiyon Galatasaray\'ı ağırlayacağı mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig\'in 1\'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ümit Öztürk)

11 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Cüneyt Çakır)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Arda Kardeşler)

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Halil Umut Meler)

12 AĞUSTOS PAZAR

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Fırat Aydınus)

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Suat Arslanboğa)

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Bülent Yıldırım)

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

13 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Hüseyin Göçek)