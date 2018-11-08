Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) -
Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaye göre ligin 12\'nci haftası ve mücadeleleri yönetecek hakemler şu şekilde:
09 KASIM CUMA
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Arda Kardeşler)
10 KASIM CUMARTESİ
13:30 BB Erzurumspor - Göztepe (Hüseyin Göçek)
13:30 Atiker Konyaspor - MKE Anakaragücü (Suat Arslanboğa)
16:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19:00 Kayserispor - Galatasaray (Ümit Öztürk)
11 KASIM PAZAR
13:30 Bursaspor - Kasımpaşa (Mete Kalkavan)
18:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)
19:00 Antalyaspor - Akhisarspor (Ali Palabıyık)
20:30 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)