T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

08 Kasım 2018 14:36

İSTANBUL, (DHA) - 

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaye göre ligin 12\'nci haftası ve mücadeleleri yönetecek hakemler şu şekilde:
09 KASIM CUMA
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor  (Arda Kardeşler)

10 KASIM CUMARTESİ
13:30 BB Erzurumspor - Göztepe (Hüseyin Göçek)
13:30 Atiker Konyaspor - MKE Anakaragücü (Suat Arslanboğa)
16:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19:00 Kayserispor - Galatasaray (Ümit Öztürk)

11 KASIM PAZAR
13:30 Bursaspor - Kasımpaşa (Mete Kalkavan)
18:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)
19:00 Antalyaspor - Akhisarspor (Ali Palabıyık)
20:30 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAToto Süper LigTürkiye Futbol FederasyonuKASIM CUMA 2000 Evkur Yeni MalatyasporTrabzonsporKardeşler 10 KASIM CUMARTESİ 1330 BB ErzurumsporGöztepe Hüseyin Göçek 1330 Atiker KonyasporMKE Anakaragücü Suat Arslanboğa 1600
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24