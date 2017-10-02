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Spor

Süper Lig'de goller yabancılardan

Süper Lig'de atılan 209 golden 148'i yabancı oyunculardan geldi

02 Ekim 2017 13:30

Süper Lig\'de atılan 209 golden 148\'i yabancı oyunculardan geldi. 

İstanbul DHA

Süper Lig\'de 7. hafta tamamlanırken, atılan gol sayısı ise 209\'u buldu. Yabancı uyruklu futbolcuların atılan gollere yaptıkları katkılar dikkatlerden kaçmadı.
Milli takımın kritik maçları öncesi Süper Lig\'de 7. hafta dün oynanan karşılaşmalarla kapandı. 
Ligde heyecan dozu giderek artarken, taraftarlar da adeta gole doydu. Bol gollü geçen sezonda 7 haftada toplam 209 kez gol sevinci yaşandı. 

GOLLERE YABANCI DAMGASI
Yedi haftada takımlar toplamda beş kez kendi kalelerine gol attı. Ligdeki 18 ekibin kaydettiği toplam 209 golden 148\'i yabancı oyunculardan geldi. Yerli futbolcular ise 56 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı. Geride kalan haftalarda oynanan 63 müsabakanın hiçbiri golsüz sona ermedi. Bu maçlarda atılan tüm gollerin yüzde 71\'i yabancı oyuncuların imzasını taşıyor.

KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Alanyasporlu Vagner Love ve Göztepeli Adis Jahovic attıkları yedişer golle krallık için yarışıyorlar. 
 

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