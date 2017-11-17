T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de Cumartesi oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı-bilet fiyatları raporu

BURSASPOR Harun- Ertuğrul, Ekong, Aziz, Barış, Badu, Jorquera, Batalla, Aziz, Jires, Stancu  SAKAT: Salih, Zeki CEZALI: Sandro, Charles BİLET FİYATLARI: VIP 1

17 Kasım 2017 14:26

BURSASPOR
Harun- Ertuğrul, Ekong, Aziz, Barış, Badu, Jorquera, Batalla, Aziz, Jires, Stancu 
SAKAT: Salih, Zeki
CEZALI: Sandro, Charles
BİLET FİYATLARI: VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL, Tofaş Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL
----------------------------------------------------
GÖZTEPE
Beto - Sabri, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk, Rotman, Castro, Halil (Scarione), Jahovic
SAKAT: Peybernes, Hakan
CEZALI: Schwechlen
----------------------------------------------------
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ali Çamdalı, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana,  Milosevic, Musa Araz, Evouna
SAKAT: Traore 
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 25 TL, Batı Üst Tribün (Tüm Bloklar) 20 TL, Doğu Alt Tribün (Tüm Bloklar) 15 TL, Doğu Üst Tribün (Tüm Bloklar) 10 TL, Güney Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 5 TL, Kuzey Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 5 TL
----------------------------------------------------
ANTALYASPOR
Ferhat- Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Harun, Yekta, Maicon, Deniz, Danilo, Eto\'o
SAKAT: Salih, Zeki
CEZALI: Sandro, Charles
----------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Uğur, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Edin, Elia, Adebayor
SAKAT: Egemen, Chedjou, Mehmet Batdal, Mahmut
CEZALI: Caiçara
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75 TL, 2. Kategori 50 TL, Misafir 60 TL
----------------------------------------------------
GALATASARAY
Muslera - Mariano, Macion, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
SAKAT: Yok
CEZALI: Serdar Aziz, Feghouli

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSASPOR Harun Ertuğrul Ekong Aziz Barış Badu Jorquera Batalla Aziz Jires Stancu  SAKAT Salih Zeki CEZALI Sandro Charles BİLET FİYATLARI VIPBalkonTL VIPTL Batı Alt TribünTL Spor Toto Alt TribünTL Spor TotoTribünTL Güney Kale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24