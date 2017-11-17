Süper Lig'de Cumartesi oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı-bilet fiyatları raporu

BURSASPOR

Harun- Ertuğrul, Ekong, Aziz, Barış, Badu, Jorquera, Batalla, Aziz, Jires, Stancu

SAKAT: Salih, Zeki

CEZALI: Sandro, Charles

BİLET FİYATLARI: VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL, Tofaş Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

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GÖZTEPE

Beto - Sabri, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk, Rotman, Castro, Halil (Scarione), Jahovic

SAKAT: Peybernes, Hakan

CEZALI: Schwechlen

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ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ali Çamdalı, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic, Musa Araz, Evouna

SAKAT: Traore

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 25 TL, Batı Üst Tribün (Tüm Bloklar) 20 TL, Doğu Alt Tribün (Tüm Bloklar) 15 TL, Doğu Üst Tribün (Tüm Bloklar) 10 TL, Güney Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 5 TL, Kuzey Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 5 TL

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ANTALYASPOR

Ferhat- Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Harun, Yekta, Maicon, Deniz, Danilo, Eto\'o

SAKAT: Salih, Zeki

CEZALI: Sandro, Charles

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan- Uğur, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Edin, Elia, Adebayor

SAKAT: Egemen, Chedjou, Mehmet Batdal, Mahmut

CEZALI: Caiçara

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75 TL, 2. Kategori 50 TL, Misafir 60 TL

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GALATASARAY

Muslera - Mariano, Macion, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis

SAKAT: Yok

CEZALI: Serdar Aziz, Feghouli