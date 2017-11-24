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Spor

Süper Lig'de Cumartesi oynanacak maçların muhtemel 11'leri, sakat-cezalı ve bilet fiyatları raporu

GÖZTEPE Beto, Tanju, Kadu, Kosanoviç, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Gouffran, Castro, Halil, Jahovic Sakat: Peybernes, Hakan Cezalı: Schwechlen Bilet fiyatları: 1'inci kategori 216 TL, 2'nci kategori 109 TL, 3'üncü kategori 38 TL, 4'üncü kategori 16,5 TL,

24 Kasım 2017 15:13

GÖZTEPE
Beto, Tanju, Kadu, Kosanoviç, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Gouffran, Castro, Halil, Jahovic
Sakat: Peybernes, Hakan
Cezalı: Schwechlen
Bilet fiyatları: 1\'inci kategori 216 TL, 2\'nci kategori 109 TL, 3\'üncü kategori 38 TL, 4\'üncü kategori 16,5 TL, misafir tribünü 22 TL
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Olcan, Sissoko, Aykut, Larsson, Soner, Onur, Emnes
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YENİ MALATYASPOR
Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Murat, Pereira, Barazite, Adem Büyük, Batuhan
Sakat: Yok
Cezalı: Khalid
Bilet fiyatları: 1\'inci kategori 50 TL, 2\'nci kategori 30 TL, 3\'üncü kategori 15 TL, 4\'üncü kategori 10 TL, 5\'inci kategori 7,5 TL, 6\'ncı kategori 5 TL, misafir tribünü 7,5 TL
BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Sakat: Yok
Cezalı: Medel, Tosic, Caner
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GALATASARAY
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
Sakat: Yok
Cezalı: Sofiane Feghouli, Fernando
Bilet fiyatları: 1\'inci kategori 400 TL, 2\'nci kategori 350 TL, 3\'üncü ve 4\'üncü kategori 300 TL, 5\'inc, kategori 250 TL, 6\'ncı kategori 175 TL, 7\'nci 130 TL, 8\'inci kategori 100 TL, 9\'uncu kategori 80 TL, 10\'uncu kategori 65 TL, 11\'inci kategori 55 TL, misafir tribünü 55 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, NSakala, Maniatis, Fofana, Emre Akbaba, Efecan, Lungu, Mbilla (Yusuf) 
Sakat: Vagner Love, Junior Fernandes, Taha Yalçıner, Alpay Koçaklı
Cezalı: Yok

 

 

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